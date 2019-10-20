БК ФОНБЕТ запускает серию акций «Игра на драйве»

БК ФОНБЕТ запускает масштабную акцию «Игра на драйве», которая будет длиться на протяжении всего сезона КХЛ 2019/20. Первый этап акции стартовал 16 октября и завершится 3 ноября.



Главный приз первого этапа — поездка на двоих на KHL World Games 23 декабря в Давосе (Швейцария), где пройдёт «зелёное дерби» между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». Приз за второе место — фрибет на 25 000 рублей, а также будет разыграно еще 1000 фрибетов по 1000 рублей.



Принять участие в акции могут как новые, так и действующие клиенты БК ФОНБЕТ. Для участия в акции необходимо совершать ставки от 500 рублей с минимальным коэффициентом 2.00. Чем больше ставок, тем выше шансы на победу. Ставки идут в зачёт акции автоматически.



Новым клиентам нужно зарегистрироваться на сайте акции с промокодом DRIVE. Клиентам клубов ФОНБЕТ необходимо нажать на виджет акции в личном кабинете на ставкомате и следовать инструкции. Более подробные правила читайте на сайте акции.