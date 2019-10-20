«МЮ» — «Ливерпуль»: прогноз Евгения Ловчева на матч английской Премьер-лиги

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», который состоится 20 октября и начнется в 18:30 мск.

Ставка: победа «Ливерпуля» и обе забьют за 3.10, ТБ 2,5 мяча за 1.70.



«Манчестер», без сомнения, забьет на своём поле. А «Ливерпуль» может забивать значительно больше. «Ливерпуль» — агрессивная команда, это выстроенная игра, это атака, это быстрота. Тут вопросов совершенно нет. Не думаю, что «Ливерпуль» потеряет очки в Манчестере. Но пропустить наверняка придётся. Мои ставки этим и продиктованы: победа «Ливерпуля», обе забьют и ТБ 2,5».



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