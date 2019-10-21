«Брешия» — «Фиорентина»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 8-го тура Серии А сезона-2019/20 «Брешия» — «Фиорентина».
Ставка: победа «Фиорентины» за 1.99.
«У «Брешии» есть Марио Балоттели, это большой плюс команде. Есть и молодой талант, Сандро Тонали. И вообще «Брешия» старается удивить Италию, пусть и получается через раз.
А «Фиорентина» с новым владельцем и новыми игроками, особенно с Рибери, показывает содержательный футбол — в частности, она недавно обыграла «Милан». И вообще «лилии» могут разогнаться и далеко пойти, я в это верю.
Я думаю, в этом матче надо брать чистую победу «Фиорентины». При всём уважении к «Брешии», ей будет сложно», — полагает Арустамян.
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