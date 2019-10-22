СКА – «Нефтехимик»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Нефтехимик».



Ставка: победа СКА минимум в 2 шайбы за 1.75.



«Нефтехимик» победил рижское «Динамо» со счётом 2:1, ну и «Спартак» молодец, снова обыграл СКА. Я думаю, что сейчас-то питерцы, конечно, должны показать игру. Ну, не такой уж и сильный этот «Нефтехимик», чтобы ему проигрывать. Настроятся нормально, да и дожмут соперника. Обязательно получат втык, и выиграют с достаточно крупным счетом, шайбы в три. Дома-то они должны выиграть.



Совсем недавно команды встречались в Нижнекамске. Там-то хозяева победили со счётом 2:1, но, теперь предстоит побоище в Питере. Дома «армейцы» с Невы должны собраться. Тем более втык получат от руководства клуба и побегут вперёд. Игроки-то в команде есть хорошие. Надо просто правильно всё отрегулировать.



Может, конечно, и тренер у СКА не тянет, но я так не думаю, да и кто его сейчас поменяет?! Это будет нонсенс, если такое произойдёт. Мне кажется, что с действующим тренерским штабом будут доигрывать сезон. СКА ещё себя обязательно покажет, слишком рано закапывать такую сильную команду, а неудачи бывают у всех без исключения», — сказал Кожевников.



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