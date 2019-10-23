«Генк» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Генк» — «Ливерпуль». Встреча начнётся 23 октября в 22:00 мск.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.96.



«В этой паре, кажется, всё однозначно. И всё же мы должны учитывать, что «Генк» с «Наполи» сыграл по нулям дома. При этом «Ливерпуль» на выезде в Лиге чемпионов страдает ещё с прошлого сезона. Это довольно странно: 7 поражений из 9 матчей на выезде – непонятный результат для Юргена Клоппа. Но всё ставят на свои места домашние игры.



«Генк», я уверен, припаркуется довольно серьёзно. И это будет очень похоже на то, что мы увидели в игре с «Наполи». Там «Генк» сыграл на ноль, да ещё и в контратаках был довольно опасен.



Я не думаю, что здесь «Ливерпулю» стоит опасаться за результат. Мне кажется, что он его всяко получит, но проблемы будет испытывать абсолютно точно (как и в любом гостевом матче). И вот такие редуты будет пройти достаточно сложно. Но я думаю, что он это сделает. А «Генк» не будет высовываться, даже получив один мяч в свои ворота, они вряд ли будут штурмовать команду Юргена Клоппа. Я не жду результативности от этой игры. Мне кажется, что такого результата как 6:2 (который мы увидели в игре красных с «Ред Булл Зальцбург») если и увидим, то только на «Энфилде». А здесь на выезде в Бельгии будет низ», — сказал Казанский.



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