«Рома» — «Боруссия» М: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги Европы

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 3-го тура Лиги Европы сезона-2019/20 «Рома» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах).



Ставка: «Рома» забьёт минимум 2 мяча за 1.78.



«Сложный матч для «Ромы» — её по-прежнему лихорадит. Команда только-только строится, но мешают травмы: тот же Мхитарян несколько матчей пропустил и только восстановился. И плюс Лига Европы, конечно, не так мотивирует римлян, как могла бы мотивировать Лига чемпионов.



«Рома» потеряла очки в последнем туре чемпионата, поэтому ей особенно важно исправиться и выиграть в домашнем матче у «Боруссии». Но на чистую победу я бы ставить не стал, а вот индивидуальный тотал больше 1,5 гола я бы взял», — сказал Арустамян.



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