«Тамбов» – «Уфа»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 14-го тура Российской Премьер-лиги «Тамбов» – «Уфа».
Ставка: ничья в первом тайме и итоговая победа «Тамбова» за 6.00.
«Команды не сказать что равные. Всё-таки «Тамбов» не так давно в Премьер-лиге. Но при этом у них есть тот же Мелкадзе, который в одиночку может соорудить что-то. Смена тренера повлияет, без сомнения. Каждый раз, как только тренера меняют, команда встряхивается. Не известно, кто там будет.
Но при этом игроки побаиваются в том числе и за своё место. Это будет иметь эффект. Ставлю на победу Тамбова, на ничью в первом тайме, и победу «Тамбова» во втором тайме».
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