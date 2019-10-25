«Адмирал» – «Сочи»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» – «Сочи».



Ставка: победа «Адмирала» за 2.50.



«Адмирал» показывает хорошие результаты, команда играет лучше, чем в прошлом сезоне. Я думаю, что в этой игре они смогут одержать победу. Владивостокцы сейчас набрали хороший ход, а их предстоящий соперник находится на длительной серии поражений, так что явным фаворитом я считаю «Адмирал». Матч пройдёт во Владивостоке, «Сочи» там будет непросто играть. И это может повлиять на исход матча.



Удивляют результаты «Адмирала». Они одержали шесть побед в последних восьми матчах, но в самом последнем своём матче уступили дома московскому «Динамо». У них будет дополнительная мотивация одержать победу над «Сочи».



Сочинцы находятся на серии из восьми поражений подряд, и мне кажется, что их серия не прервётся в этой игре. Перед чемпионатом я ждал от них, что они будут находиться внизу турнирной таблицы. В этом матче «Сочи» будет биться до финальной сирены. Но вполне возможно, что «Адмирал» сможет победить, и больше чем в одну шайбу», — сказал Вуйтек.



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