«Шальке» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Григория Телингатера на рурское дерби
Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер дал прогноз на матч чемпионата Германии «Шальке» — «Боруссия» Д.
Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 мяча за 1.98.
«Недавно делал интервью с Тедеско, он был достаточно скуп на эмоции. Как только речь зашла о рурском дерби, тренер сразу преобразился и сказал, что победа в этом матче была важнее всего на свете. Тедеско вспомнил, как его «Шальке» из 0:4 сделал 4:4.
Вообще, чемпионат Германии весьма зрелищный. Это только у нас, в РПЛ, говорят, что игра шла до гола. Думаю, очень вероятный вариант — обе забьют и тотал больше 2.5 за 1.98. Можно даже — обе забьют и тотал больше 3.5, там коэффициент будет в районе «тройки», 2.86».
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