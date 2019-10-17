Большое интервью с Тедеско. О работе в газете, Цорне, лайках и ДНК «Спартака»

Доменико Тедеско – самый молодой тренер «Спартака» за российскую эпоху. 34-летний немец никогда не играл в футбол профессионально. Выступал лишь за любительскую команду, зато рано начал тренировать детей. Параллельно он занимался разными профессиями. Был даже нашим коллегой – репортёром.

– Да, я работал спортивным журналистом, но лишь одну неделю, – вспоминает Тедеско. – Это была практика после школы. Я пробовался в газете Eßlinger Zeitung и писал о футболе. Поскольку город Эсслинген находится рядом со Штутгартом, делал материалы о команде «Штутгартер Кикерс». Помню, вышла небольшая заметка.

– Вы даже ходили на пресс-конференцию после матча?

– Да, я задал вопрос главному тренеру «Киккерс», но уже не вспомню, какой именно. 20 лет прошло. Я тогда почувствовал себя важным. Всё-таки юный парень задал вопрос тренеру клуба второй лиги.



– Это же была не единственная ваша работа, связанная с газетами?

– Да. Каждую субботнюю ночь я упаковывал газеты. Мне приходилось зарабатывать деньги, чтобы учиться промышленному инжинирингу. Трудился в том же издательстве.



– Вы успели поработать и на заводе Mercedes.

– Мой отдел занимался тем, чтобы водителям было комфортно и в плане шума, и вибраций, и всего остального. Пришлось в какой-то момент выбирать между футболом и стабильной работой в Mercedes. Первый вариант казался рискованным. Сегодня ты здесь работаешь, а завтра тебя уже нет. Но если вы любите футбол, то пойдёте на такой риск. Я – пошёл.



– В Mercedes наверняка зарабатывали больше, чем работая детским тренером?

– Да. Первое время получал 150 евро в месяц. Я выбрал футбол не из-за денег.



– Как вы попали попали в «Штутгарт»?

– Команде требовался детский тренер для работы с самой младшей командой – до 9 лет. К тому моменту я уже имел такой опыт и любил заниматься с детьми. Позвонил в «Штутгарт» и предложил себя. Мне дали попробовать, детям понравилось и дальше пошло.

Чего ждать от Тедеско в «Спартаке». 6 фактов о нём, которые помогут разобраться Доменико прекрасно ладит с фанатами, но может потерять контроль над раздевалкой.

Менталитет, Джикия

– Вы говорите на пяти языках: немецком, итальянском, французском, английском и испанском. Удивительно для человека, который всю жизнь провёл в одной стране.

– На самом деле мой испанский не так уж и хорош. Другие четыре знаю намного лучше. В целом, мне просто нравится изучать языки. У меня есть друзья, которые говорят по-испански. Один из них мексиканец Тито, с которым мы много общались с детства.



– Год назад российский тренер Слуцкий поднял много шума, произнеся английское слово как «сак», а не «сэк». У вас что-то смешное случалось?

– Бывало, забывал слова и приходилось подбирать похожие. Главное, что через язык ты понимаешь менталитет человека. Например, французы и немцы отличаются. Если разговаривать на одном языке, у людей рождается связь другого уровня.



– Уже представляете, какой менталитет у людей из России?

– Я только третий день в Москве. Тяжело ответить. Моя первая задача – победы «Спартака», но со временем надеюсь и русский освоить.



– В какой момент поняли, что на первой пресс-конференции в «Спартаке» ваш переводчик с немецкого был не так хорош, как хотелось бы?

– После пресс-конференции мне об этом сказали. В следующий раз будет перевод с английского. А на первой конференции мне было комфортнее говорить по-немецки, чтобы быть на сто процентов уверенным в своих формулировках.

– В вашем тренерском штабе достаточно россиян? Речь не только о том, чтобы правильно переводить ваши слова игрокам, но и о том, чтобы вы оставались в курсе происходящего в нашем футболе.

– У нас есть сербский тренер по реабилитации Влад (Владимир Чепзанович. – Прим. «Чемпионата»). Плюс два тренера по физподготовке. Например, Саша (Александр Зайченко. – Прим. «Чемпионата»), с которым мы вместе и на поле, и вообще постоянно общаемся. Кроме того, на тренировках рядом с игроками достаточно россиян. Так что у нас хватает взгляда со стороны русскоговорящих. Хотя на данный момент хочется сначала сформировать своё впечатление, а не уходить в поток других мнений. Плюс я же ещё общаюсь с футболистами.



– С кем-то уже поговорили один на один?

– Я поговорил с некоторыми игроками, с кем-то ещё поговорю. Например, уже пообщался с Джикией. Он знает лигу, футболистов и клуб. Для меня он член тренерского штаба. Мы говорили в целом о ситуации, о его матчах за сборную России, о его самочувствии, потому что он пропустит следующий матч (из-за удаления в матче с «Краснодаром». – Прим. «Чемпионата»).

«Против пиджаков ничего не имею». Тедеско приехал! Хоть и сильно опоздал.

Дерби, дисциплина

– Фанаты «Спартака» скандировали имя бывшего тренера Массимо Карреры, даже когда команда побеждала при новом тренере. Как отнесётесь к подобным зарядам, если они случатся при вас?

– Я могу понять болельщиков. При нём выиграли чемпионат. Фанаты вообще могут скандировать всё, что посчитают нужным. Я должен принимать это. У меня во время матча хватает тем в голове – мне нужно побеждать и брать очки. Тогда и фанаты будут довольны.

Сколько продержались в «Спартаке» прежние иностранные тренеры Не очень обнадёживающая статистика для Доменико Тедеско.

– Кстати, в российских СМИ была информация, что вы знакомы с Марко Трабукки. Это так?

– Нет.



– Вы планируете встретиться с фанатами?

– Да. По всей видимости, сделаю это в воскресенье. Об этой встрече больше информации у Антона (Лисина, пресс-атташе «Спартака». – Прим. «Чемпионата»).



– Да, в воскресенье главный тренер, генеральный директор и несколько игроков посетят в Сокольниках турнир, посвящённый трагедии на матче «Спартак» – «Харлем» в 1982 году, – пояснил Антон Лисин.



– Вы готовы к прямым вопросам со стороны болельщиков? – вопрос Тедеско.

– Конечно. Почему нет?



– Вы поднимались на фанатский сектор «Шальке» и заряжали песни на всю трибуну. Готовы сделать то же самое в «Спартаке»?

– Я пообещал сам себе, что тот случай был последним (улыбается). Мы тогда выиграли у «Боруссии» Дортмунд. Высшая точка находится здесь (Тедеско поднимает руку над головой. – Прим. «Чемпионата»). А победа в рурском дерби, наверное, даже повыше будет. Было отличное чувство, потому что мы попадали в Лигу чемпионов, двигались в нужном направлении. Однако то были эмоции, которые ты не контролируешь. Затем я сказал: да, это был хороший опыт, но на этом всё.

– Почему? Судя по видео, вам понравилось.

– Да, я был доволен. Если такое со мной ещё случится, то именно на эмоциях. Подобное не планируют. Вы спрашиваете меня сейчас в этой комнате, в спокойной обстановке, так что мой ответ: вероятно, тот случай был первым и последним.



– Как получилось, что после другого рурского дерби вы лично кормили болельщиков?

– Мы тогда уступали – 0:4, но закончили матч – 4:4. После матча у нас был накрыт стол: хлеб, салаты и прочее. Игроки пошли куда-то праздновать, а я поднялся в офис рядом со стадионом. В полночь болельщики пришли и начали петь под моим окном. Мы решили вынести фанатам еды, потому что она была свежая.



– У вас нет аккаунтов в «Фейсбуке», «Твиттере» и «Инстаграме». Почему?

– Мне не нравится. Это не так важно для меня. Если я работаю, то работаю. Если у меня свободное время, то я провожу его с семьёй или друзьями. Мне не нужны соцсети. Меня не волнуют лайки и дизлайки. Люди могут спрашивать про войну в Афганистане или политическую обстановку в России или Италии. Есть люди, которые хотят высказаться по каждому поводу. Я не такой. Конечно, я думаю о многих ситуациях, но не хочу делать публичные комментарии по каждой теме.



– В «Спартаке» случился скандал, когда два футболиста лайкнули пост с критикой главного тренера, за что были отправлены в дубль. Как бы вы поступили в этой ситуации?

– Не знаю. Ни один тренер не будет рад такой ситуации. Мы работаем над тем, чтобы у нас был прочный коллектив. Если бы так поступил человек из нашей команды… Тяжело сказать, как я отреагировал бы. Думаю, что для начала поговорил бы с этим парнем.



– Понятно, что результат складывается из физической формы, тактики и многих других составляющих. Дисциплина – это сколько процентов успеха? 10%? 20%? 40%?

– Это база. Основа. Без дисциплины невозможно добиться вообще ничего.

Доменико Тедеско с командой Фото: Spartak.com

ДНК, монитор

– В Германии вы открыто говорили с журналистами о тактике. Готовы говорить об этом и в России?

– Зависит от ситуации. Вообще, важно всё: менталитет, интенсивность, тактика. Просто если говорить только о последнем, то и вы, и игроки могут подумать, что это самое важное. Но в целом да, я открыт для обсуждения игры.



– После матча одни тренеры говорят: «Игрок был заменён, потому что я так решил». Другие тренеры действительно объясняют свои решения.

– Я считаю, что важно объяснять, чтобы журналисты могли написать верно. Я думаю о каждом своём решении. Почему бы не делиться этим с вами? Естественно, журналисты не понимают какие-то моменты на сто процентов, потому что они не являются тренерами. Увы, из-за этого бывает тяжело объяснить какие-то вещи.

– Тогда базовый вопрос. Есть тренеры, которые играют от обороны. Есть те, кто больше нацелен на атаку. Сульшер вообще говорит про атакующий футбол, но в реальности «МЮ» при нём играет на контратаках. Вам какой стиль ближе?

– У меня есть понимание, чего я хочу. Важно, насколько это удастся адаптировать под состав. Если игрокам комфортно в каждой ситуации, то я счастлив. У меня в голове несколько подходов. Мы можем играть на контратаках, за счёт прессинга или контрпрессинга, во владение – в голове всё это есть. Важно, какие у тебя футболисты. Что им нравится, что они умеют, благодаря чему мы забиваем – вот что важно.



– У «Тоттенхэма» последние годы фактически нет своего стиля. Почеттино в каждом матче старается играть как неудобно сопернику. Вам близок такой подход хамелеона?

– Нет, абсолютно. У «Спартака» есть своя ДНК, как у многих больших клубов.



– Как правило, это говорят в отношении «Барселоны».

– Да, классический пример. Ты играешь с разными соперниками и можешь что-то поменять. Например: сегодня больше играем через центр или правым флангом, а оборону ставим чуть глубже. Но важно при этом сохранять свою ДНК. Чтобы она сформировалась, требуется время. Сейчас прежде всего нам нужны очки. Пока важно, какой подход комфортнее футболистам.



– У «Спартака» последнее время нет чёткой ДНК. Каррера выиграл титул, играя больше от обороны. Кононов – скорее про атаку. ДНК действительно по важности сопоставима с трофеями?

– Думаю, что да. Если ты выигрываешь трофеи, то это уже лучший показатель успеха. Но если ты, например, идёшь на последнем месте и поднимаешься в середину таблицы, показывая свой стиль, то для меня это уже будет как титул. Это важно на дальнюю перспективу.

Доменико Тедеско Фото: Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images

– На стадионе «Шальке» у скамейки есть экран, по которому тренеры смотрят матч онлайн. Будете просить руководство «Спартака» установить такой на «Открытие Арене»?

– Я пользовался этим экраном в Германии, но не постоянно. Предпочитаю смотреть матч своими глазами. У нас есть ребята, которые отслеживают игру с камеры. В том числе человек, который смотрит игру наверху с центральной трибуны, а потом присоединяется к нам в перерыве. Подумаем о том, чтобы была возможность отслеживать матч ещё и по монитору рядом со скамейкой. Возможно, спрошу об этом руководство.



– Когда вы пришли в «Шальке», то перешли на схему с пятью защитниками, хотя команда заканчивала сезон с четырьмя. Подобное может повториться в «Спартаке»?

– Зависит от футболистов. У нас были Налдо, Стамбули, Керер и Настасич. Когда у тебя есть 4-6 центральных защитников и им удобно при игре впятером в обороне, то это имеет смысл. С таким подходом было комфортно футболистам, и мы добивались результата. Как будет в «Спартаке», нужно проверять.



– С одной стороны, у «Спартака» есть третий центральный защитник Кутепов, который был хорош на ЧМ-2018. С другой стороны, не сказать, что у «Спартака» есть 4-6 центральных защитников одного уровня.

– Возможно, ротация и не требуется. Если у тебя нет красных карточек и травм, то можно играть одной тройкой центральных защитников. Понятно, что так сложнее навязать прессинг или просто не хватает человека в чужой штрафной. А если играешь в четыре защитника, то тяжелее избежать контратак соперника. Необходимо найти баланс. Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно полностью изучить возможности состава. После трёх дней в Москве я просто не могу на него ответить.

Тедеско – верный выбор «Спартака»? Красно-белые объявили имя нового главного тренера. Верят ли в него ветераны и болельщики клуба?

Цорн, кабинет

– В «Шальке» вас уволили в марте. С тех пор у вас были предложения? В СМИ появлялась информация о «Сампдории».

– У меня сейчас была возможность продолжить работу в Бундеслиге.



– Почему этого не произошло?

– Потому что я хотел прийти в «Спартак».



– В рейтинге УЕФА чемпионат Германии котируется повыше.

– Это просто статистика. Числа, которые меня не беспокоят. Важно, как ты чувствуешь клуб. Если тебя зовёт такая команда, как «Спартак», то ты будешь о ней думать. Как следует думать. Клуб с большими традициями. С большим количеством болельщиков. Когда я был подростком, около 15-17 лет, видел матчи Лиги чемпионов. Для меня было очевидным, что мне стоит поехать в Москву и поговорить с мистером Федуном и Цорном. Плюс увидеть своими глазами город, культуру, людей.



– Когда вы впервые узнали об интересе со стороны «Спартака»?

– Около трёх недель назад.



– Кто вам сообщил?

– Мне позвонил Томас Цорн.

– Он затем летал к вам в Германию. Где проходили переговоры?

– Мы встретились в ресторане. Он рассказал мне о клубе. Да, в Германии мало следят за российской лигой – это правда. Народ привык смотреть чемпионаты Германии, Италии, Англии и Испании. Матчи РПЛ не показывают по кабельному. Томас рассказал мне о «Спартаке», о летних изменениях в команде, о молодых игроках.



– Ваш помощник Андреас Хинкель сказал в интервью Bild, что за «Спартак» болеют 25 миллионов человек – это одна шестая населения России. Такую статистику вам предоставил Цорн?

– Не только он. Мы и сами изучали. У нашего тренерского штаба есть помощники, которые помогают искать информацию.



– Большое количество фанатов – это ещё давление на тренеров и игроков?

– Наша работа – замечательная. Многие мечтают о ней, как мне кажется, хотя не могу знать точно. Нам повезло находиться здесь. Думать о давлении – это не лучший путь. Да, если не пойдёт, то давление будет ощущаться, но думать о нём в начале пути – неправильно.



– Вы могли бы сравнить кабинет главного тренера «Спартака» и главного тренера «Шальке»?

– Мы пока тренировались в Тушино, но я был на базе в Тарасовке. Отличий много. В кабинете главного тренера «Спартака» в Тарасовке темнее. Просто меньше света. Может быть, так показалось из-за погоды – шёл дождь. А кабинет главного тренера на стадионе – супер. Один вид из окна на футбольное поле чего стоит, очень мотивирует.



– И последнее. Давайте представим ситуацию. Вы – главный тренер какой-то команды. Владелец клуба просит вас выпустить более атакующий состав. Что вы ему ответите?

– Я скажу: «Спасибо за информацию, я подумаю об этом». Я проверю, можем ли мы применить этот подход. Если пойму, что нет, то скажу прямо: «Это тяжело».