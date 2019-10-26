«Интер» — «Парма»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А в Милане

Футбольный комментатор, спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 10-го тура Серии А сезона-2019/20 «Интер» — «Парма».



Ставка: обе забьют за 2.01.



«Интер» провёл очень сложный матч в середине недели в Лиге чемпионов против «Боруссии» Дортмунд и добился непростой победы. Но при этом подопечным Антонио Конте ни в коем случае нельзя сбавлять обороты в чемпионате Италии, потому что «Ювентус» уже вышел вперёд на одно очко.



И наверняка перед нерадзурри стоит цель набрать три очка и обогнать «старую синьору». Поэтому «Интер» не может потерять концентрацию.



А «Парма» — это приличная команда, которая свои шансы в Милане, как мне кажется, будет иметь, как и на любом другом стадионе Италии. Поэтому моя ставка — «обе забьют», — полагает Арустамян.



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