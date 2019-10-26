«Ахмат» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России в Грозном

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Арсенал» в 14-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: ничья за 3.25.
«Поразило, конечно, каким беззубым предстал «Ахмат» в матче с «Локомотивом». Если ещё и сейчас не выиграть, то болельщики совсем забудут о команде. Их и так довольно мало на трибунах. Ну а тут уже совсем вера будет потеряна. Результат нужен болельщикам, как и громкие фамилии игроков. С этой целью звали Глушакова, но он пока ничего особенного не делает. Лидера в «Ахмате» сейчас нет.
У Тула проблема с голами. Даже забить пенальти сложность — один из трёх… Но по игре «Арсенал» с «Сочи» выглядел неплохо, живенько. Другое дело, что сейчас играть на выезде, а это совсем другая история.
По силе команды равны, на мой взгляд, и у тех, и у других с атакой жуткая ситуация. Забивают по праздникам. Про позиционную атаку и говорить не надо, тут есть сложности почти у всех. А в быстрый футбол команды друг другу не дадут сыграть.
Маловато времени было у Шалимова, чтобы что-то поправить в «Ахмате», нужно гораздо больше времени. Жду закрытой игры, минимума моментов. Скорее всего, и здесь нас ждёт ничейный результат».
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