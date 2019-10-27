«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на матч 14-го тура РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 14-го тура Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» и ТМ 2,5 мяча за 3.70, «Зенит» выиграет первый тайм и матч за 2.40.



«Зенит» сейчас в хорошем состоянии находится, причём все игроки. Ждать можно, что забьёт любой из футболистов. Конечно, очень большое усиление сейчас на правом защитнике. Там Караваев, который долгое время был в Европе. И даже подачи идут европейские: все в центр штрафной, где находят Дзюбу. В последнее время Азмун не забивает, при этом моменты имеет. Зато Дзюба разошёлся. Я говорю в основном об атаке «Зенита», потому что они без гола не уходят, стали много забивать. У «Крыльев» всё сложнее. Думаю, что «Зенит» на выезде хорошо сработает на контратаке. Мои ставки: победа «Зенита», победа «Зенита» в первом тайме и ТМ (2,5)».

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