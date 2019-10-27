«Севилья» – «Хетафе»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Севилья» – «Хетафе».



Ставка: «Севилья» победит за 1.75, «Севилья» забьет во втором тайме за 1.60.



«Встречаются команды, в четверг игравшие в Лиге Европы. У обеих хорошие результаты в Европе – «Севилья» одержала третью победу в своей группе, а «Хетафе», пусть и проиграл «Базелю» (0:1), идёт вторым в группе «Краснодара» с 6 очками.

Выступление в Лиге Европы – это важный фактор. Ведь, в отличие от «Севильи», которая каждый год играет в еврокубках, «Хетафе» раньше редко сталкивался с таким графиком. Эта команда отлично себя проявила в прошлом сезоне, лишь в самой концовке упустила путёвку в Лигу чемпионов. Но опыта игры на два фронта у неё нет. И сейчас пришло время того отрезка сезона, где это должно сказаться.

Поэтому, несмотря на то что «Хетафе» выиграл последние два матча в Ла Лиге, думаю, что у него мало шансов в игре с «Севильей», которая умеет экономить силы и обладает гораздо большими кадровыми ресурсами. Сейчас у севильцев очень большой выбор в атаке, большая вариативность впереди – прекрасно выглядят Нолито, Люк Де Йонг и аргентинец Лукас Окампос, которого можно назвать одним из главных открытий старта сезона.

Мой прогноз – «Севилья» победит и забьёт хотя бы один мяч во втором тайме».

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