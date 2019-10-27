«Норвич» — «Ман Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Комментатор английского и российского футбола Денис Казанский дал прогноз на матч 10-го тура АПЛ «Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: гол Марсьяля за 2.50.



«Сейчас любой выезд у «Юнайтед» будет тяжелым. А тут еще и в таблице «Норвич» находится чуть выше, и на «Карроу Роуд» не самые плохие результаты у «канареек»: из 4 матчей две победы. Думаю, Сульшеру будет очень сложно. «Норвич» — это сенсация старта чемпионата, с финским забивным нападающим. Он потихоньку сдулся, но это не сильно будет касаться конкретной игры. Настрой на «Юнайтед» всегда особенный и домашняя игра.

Уже месяц не может выиграть Сульшер в Премьер-лиге. Наконец-то одержана победа на выезде в матче с «Партизаном». Может быть, это как-то изменит ситуацию внутри команды. Но самое главное, что потихоньку возвращаются травмированные. И, на мой взгляд, важнейшим событием является выход на поле Марсьяля. Антони в матче с «Партизаном» реализовал пенальти. Думаю, он основная ударная сила «Ман Юнайтед» прямо сейчас, мы видели, как «Манчестер» страдал без него. Кому как не ему забивать и приносить очки «Юнайтед»?

Уверен, он будет ключевым персонажем в этом матче либо в старте, либо на скамейке. В любом случае, на поле он выйдет и, уверен, сможет забить гол. Ставлю на гол Антони Марсьяля».



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