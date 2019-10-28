Букмекеры принимают ставки на отказ футбола от системы VAR

Система VAR постепенно становится одним из важнейших элементов футбольного матча. Редкая встреча обходится без её вмешательства. Однако букмекеры принимают ставки на то, что футбольное сообщество откажется от видеоассистента рефери. Во-первых, это довольно дорогое удовольствие, во-вторых, ряд специалистов считают, что VAR убивает дух игры.



Букмекеры принимают ставки на то, что ведущие турниры откажутся от VAR. Наиболее вероятно, по оценке аналитиков, что систему не будут использовать на Евро-2020. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 5.5. Это примерно 18% вероятности.



За 17.0 (примерно 6% вероятности) можно сделать ставку на то, что уже в следующем сезоне от VAR откажутся на матчах Лиги чемпионов или в английской Премьер-лиге.



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