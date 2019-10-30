ЦСКА — «Олимпиакос»: прогноз Владимира Гомельского на игру Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/20 ЦСКА — «Олимпиакос».



Ставка: ЦСКА забьёт меньше 83 очков за 2.37.



«ЦСКА идёт без поражений — 4-0, но потерял одного из ключевых игроков Уилла Клайберна до конца сезона.



У «Олимпиакоса» 1 победа и 3 поражения, но в заявку включены сразу два новичка: Тейлор Рочести и Вилли Рид. Похоже, что после отставки Дэвида Блатта владельцы клуба всерьёз решили укрепить состав и улучшить показатели команды в Евролиге. Кроме того явно набирает форму Василис Спанулис.



В составе есть лучший подбирающий игрок Евролиги Никола Милутинов. В полном порядке Георгиос Принтезис. На позиции 3-го номера с успехом меняют друг друга Папаниколау и Кузминскас. Есть проблемы на позиции атакующего защитника. Но выбор у тренера Кемзуры большой: Пантер, Пол, Кониарис.



В ЦСКА тренеру Димитрису Итудису предстоят перестроения. В составе только один маленький форвард — Никита Курбанов. Скорее всего, Хиллиард сменит амплуа и станет 3-м номером. А вот кто займёт его позицию в стартовом составе на позиции атакующего защитника — вопрос.



Последние игры Итудис больше доверял Рону Бэйкеру, но его снайперские качества вызывают сомнения. Он больше специалист по обороне. По-прежнему не может играть Костас Куфос. Есть, правда, вариант с Фойгтманном на третьем номере. Но тогда команда теряет в скорости», — сказал Гомельский.



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