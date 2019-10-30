«Реал Мадрид» — «Леганес»: прогноз Константина Генича на встречу Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Леганес» в 11-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: победа «Реала» и меньше 4 мячей в матче за 2.12.



«Мадридский «Реал», не игравший в выходные по известным всем причинам («класико» перенесли), дома будет принимать «Леганес» в мид-уик. Не всё ладно в мадридском королевстве. Зидана критикуют, чуть ли не ультиматум ему ставили перед игрой с «Галатасараем» в Лиге чемпионов. Но когда надо, «Реал» собирается.



Матч с «Леганесом» — это маленькое мадридское дерби, но против последней команды чемпионата. Тем не менее это важная точка для мадридцев в этой системе координат. «Реал» недавно был лидером, а сейчас только шестой, хотя плотность велика, и любая победа может тебя поднять. Учитывая, что «Леганес» всего раз в сезоне пропустил три мяча, это было дома от «Вильярреала», нельзя сказать, что он ужасно действует в защите. И про «Реал» не скажешь, что он восхитителен в атаке. Так что «Реал» выиграет, но вряд ли уверенно.



«Победа «Реала» и тотал меньше 3,5 мяча» идёт за 2.12 — хороший вариант. «Реал» редко кому много забивает, только «Гранаде» четыре забили. Только у Бензема с голами хорошо, у остальных хуже. Если есть у вас сомнения, можно сыграть через тотал меньше 4,5 мяча за 1.6. Не думаю, что «Реал» будет допускать ошибки, как в матче с «Гранадой», когда он позволил сопернику подобраться, пропустил дважды подряд. Думаю, Зидан и его команда учтут ошибки. Плюс посвежее должен быть «Реал», который отдыхал, а «Леганес» наконец-то одержал первую победу в чемпионате», — сказал Генич.

«Реал Мадрид» — «Леганес». Прогноз: проверяем коэффициент 4.10 «Реал» после отдыха встретится дома с худшей командой Примеры. Все козыри в руках у Зидана.