«Реал Мадрид» — «Леганес». Прогноз: проверяем коэффициент 4.1

30 октября на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу» в матче 11-го тура Примеры мадридский «Реал» примет «Леганес». Встреча начнётся в 23:15 мск. Согласно котировкам экспертов, победа достанется «сливочным». Сделать ставку на команду Зинедина Зидана в букмекерских конторах можно за 1.29. Виктория «огурцов» оценена аналитиками коэффициентом 12.0.

Прогноз матча «Реал Мадрид» — «Леганес» (30.10.2019)

«Реал» не смог принять участие в «класико» из-за протестов в Каталонии, поэтому мадридский клуб получил дополнительный отдых. В Лиге чемпионов благодаря минимальной победе над «Галатасараем» они улучшили своё положение, но осечка на выезде с «Мальоркой» в рамках Примеры отбросила команду Зинедина Зидана на шестое место во внутреннем первенстве.



По потерянным очкам «Реал» на второй позиции, но пропускать «Барселону» вперёд невероятно опасно. Теперь необходимо навёрстывать упущенное. За неудачу в девятом туре Примеры мадридцы постараются реабилитироваться в ближайшем поединке. Для уверенной виктории «сливочных» хватает причин. Мы попробуем рискнуть и взятую сухую победу (формально, любой команды) при общем тотале больше 2,5 за бешенный коэффициент 4.1.

Ближайшим соперником «Реал» станет скромный «Леганес». Сразу оговоримся: мы не верим в успех гостей, но в букмекерской конторе на момент написания текста не было сухой победы именно «сливочных» при трёх или более мячах, поэтому взят уже упомянутый вариант. Статистика говорит о том, что решение принято неверное.



У мадридцев пока лишь пять побед в Примере. В трёх из них соперники «Реала» забивали, а в двух оставшихся сами «сливочные» отличились не больше двух раз. В нынешнем сезоне у команды Зинедина Зидана пока ни одного разгрома, да и с обороной очевидные проблемы. Когда ещё порадовать зрителей надёжностью сзади и несколькими успешными атаками, если не сейчас?



«Леганес» в субботу еле-еле переиграл «Мальорку». Эта победа стала первой для «огурцов». Коллектив из пригорода Мадрида остаётся на последнем месте в Примере с пятью забитыми мячами за десять туров. Потраченные силы дорого обойдутся парням Маурисио Пеллегрино. «Реал» в выходные отдыхал. «Сливочные» мотивированы до предела.



Азар и компания в двух последних матчах нанесли в сумме 39 ударов по воротам, но забили лишь один гол. Вероятно, что чёрная полоса атакующей группы «Реала» прервётся в ближайшем поединке. «Леганес» представляется чуть ли не идеальным оппонентом для улучшения личной статистики и обретения уверенности.



В обороне у «сливочных» хватает проблем. Когда Зидан ставит в основу кого-либо из приобретённых летом исполнителей, то бросается в глаза отсутствие взаимопонимания. Не всегда выручает Куртуа. Наша ставка на сухую победу при тотале больше 2,5 выглядит рискованно, но коэффициент 4.1 достоин проверки.

Ставка на матч «Реал Мадрид» — «Леганес»

«Реал» после отдыха из-за переноса «класико» встретится дома с худшей командой Примеры, которая отдала много сил на битву с «Мальоркой». «Леганес» приедет на «Сантьяго Бернабеу» в роли добычи для хищника. За коэффициент 4.1 мы сделаем ставку на сухую победу при тотале больше 2,5. В нынешнем сезоне у «сливочных» ещё не было подобного успеха, но когда, если не сейчас? В данном случае риск оправдан потенциальной прибылью.



Ставка: сухая победа + тотал больше 2,5 за 4.1.

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