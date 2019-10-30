Ковалёв — Канело, где и когда смотреть бой

В Лас-Вегасе, США, 2 ноября состоится бой между чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBO российским боксёром Сергеем Ковалёвым и чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Super мексиканцем Саулем Канело Альваресом.
Поединок покажет Первый канал. Прямой эфир боя начнётся в 6:50 мск 3 ноября.
По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка считается Сауль Канело Альварес. Эксперты предлагают поставить на итоговую победу мексиканца за 1.25, что соответствует вероятности 74%. Виктория Ковалёва идёт за 4.26 (22%). Также аналитики не исключают ничью по итогам боя. Данный вариант доступен в конторах с коэффициентом 24.0 (4%).
Для Ковалёва поединок с Саулем Канело Альваресом станет третьим в 2019 году. Российский боксёр вернул титул чемпиона, после того как победил Элейдера Альвареса, а в августе защитил пояс, нокаутировав Энтони Ярда.
Сауль Канело Альварес провёл лишь один поединок в 2019 году. В мае мексиканец в объединительном бою победил Дэниела Джейкобса.
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