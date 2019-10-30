Ковалёв — Альварес, во сколько начнётся бой в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе, США, 2 ноября состоится бой между чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBO российским боксёром Сергеем Ковалёвым и чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Super мексиканцем Саулем Канело Альваресом.

Поединок покажет Первый канал. Прямой эфир боя начнётся в 6:50 мск 3 ноября.

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка считается Сауль Канело Альварес. Эксперты предлагают поставить на итоговую победу мексиканца за 1.25, что соответствует вероятности 74%. Виктория Ковалёва идёт за 4.26 (22%). Также аналитики не исключают ничью по итогам боя. Данный вариант доступен в конторах за коэффициент 24.0 (4%).

Менее чем за две недели до боя Атлетическая комиссия штата Невада назначила рефери и судей. Третьим в ринге будет Расселл Мора. Прежде он не обслуживал ни один из поединков Альвареса в Лас-Вегасе, но однажды поработал на бое Канело в Мексике. Судьями будут Джулия Ледерман, Дейв Моретти и Дон Трелла.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.