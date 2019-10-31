«Йокерит» – «Локомотив»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» – «Локомотив».



Ставка: победа «Йокерита» минимум в 2 шайбы за 2.95.



«Ну, я думаю, что «Йокерит» выиграет. Сейчас они играют не очень удачно, но дома у себя выглядят прекрасно. Матчи-то у финнов непростые.



«Локомотив» выигрывает, но пока еще нет такой мощной игры, к которой мы все привыкли. Я думаю, что железнодорожники, конечно, будут стараться, но победить в Хельсинки крайне сложно. Ярославцы прошлый матч проиграли нижегородцам. Они проигрывают, но все равно сопротивляются. «Локомотив» — это команда, играющая только от обороны, но по игре, конечно, «Йокерит» выглядит лучше сейчас, и дома они обязательно одержат победу шайбочки в две.



«Йокерит» сейчас здорово выглядит. Даже когда они «Спартаку» проиграли, все равно смотрелись здорово. В том матче немного не повезло им. По игре-то они все равно лучше выглядели, хорошо катались, забросили «три на пять». Да и Гудачек здорово сыграл за «Спартак». Поэтому дома-то они, конечно, будут сильны. «Локомотив» — это вам не «Спартак», — сказал Кожевников.



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