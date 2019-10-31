«Торпедо» – «Балтика»: прогноз Валерия Непомнящего на Кубок России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России «Торпедо» – «Балтика».



Ставка: победа «Торпедо» за 1.80.



«Команды играли в прошлом туре ФНЛ. Тот матч, проходивший в Калининграде, завершился вничью (1:1). По игре у «Балтики» было преимущество. Хотя свой гол они забили с пенальти, калининградцы превосходили своих соперников и создали больше моментов. Но это было в Калининграде, а предстоящий матч пройдёт в Москве на домашнем стадионе «Торпедо», где в этом сезоне хозяева были очень неуступчивым соперником, проиграв только один раз.



«Балтика» сейчас показывает качественную игру, игроки притёрлись друг к другу. На предыдущем этапе Кубка они выбили из турнира другую московскую команду — «Локомотив». Это очень интересное противостояние, но для меня фаворит – «Торпедо». После недавнего заявления руководства клуба о том, что команда не планирует в этом сезоне выходить в Премьер-Лигу, у москвичей результаты стали хуже. Возможно, на игроков это повлияло, но в Кубке всё забывается. Более того, когда игроки выходят на матч, всё остальное отходит на второй план.



Для «Торпедо» сейчас важно обыграть «Балтику», после того как в матче ФНЛ они сыграли не лучшим образом. В этой игре я ставлю на «Торпедо», но сомневаюсь, что будет много голов. Ведь всё-таки кубковые игры всегда осторожные», — сказал Непомнящий.



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