«Хетафе» – «Гранада»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Хетафе» – «Гранада»



Ставка: победа «Хетафе» за 1.90.



«Гранада» изумила всех, возглавив турнирную таблицу после 10 туров. Такой результат – что-то из области фантастики, ведь в прошлом сезоне она играла в Сегунде.



Важно понимать, что успех этой команды во многом случаен. Конечно, нельзя не поаплодировать работе тренера и выдающемуся коллективному духу команды. Но у этого клуба нет ресурсов, чтобы задержаться на вершине. В составе нет ни одной звезды, за исключением уже совсем немолодого Роберто Сольдадо, нет глубины скамейки и нет финансового ресурса, чтобы усилиться.



На мой взгляд, «Гранада» в скором времени пойдет вниз, и мне кажется, это произойдет уже в этом туре. «Хетафе» сильнее «Гранады» по всем параметрам, у него гораздо больше индивидуально сильных игроков, более сильная структура игры, эта команда может дать бой любому сопернику. Особенно в родных стенах. Дома «Хетафе» — грозная сила.



«Хетафе» перекроет кислород сопернику и сыграет на своих козырях – организованной игре и умению выжать максимум из момента. Мой прогноз – победа хозяев. Можно рискнуть поставить на точный счет – 1:0», — сказал Гратакос.



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