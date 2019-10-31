Ковалёв — Канело, по какому каналу смотреть бой и какие ставки

В Лас-Вегасе 2 ноября состоится бой между чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBO российским боксёром Сергеем Ковалёвым и чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Super мексиканцем Саулем Канело Альваресом.

Поединок покажет Первый канал. Прямой эфир боя начнётся в 6:50 мск 3 ноября.

Согласно котировкам букмекеров, больше шансов на успех у Сауля Канело Альвареса. Эксперты предлагают сделать ставку на итоговую победу мексиканца за 1.25, что соответствует вероятности 74%. Виктория Ковалёва идёт за 4.26 (22%). Отметим, что аналитики не исключают ничьей по итогам боя. Данный вариант доступен в конторах за коэффициент 24.0 (4%).

Для Ковалёва поединок с Саулем Канело Альваресом станет третьим в 2019 году. Российский боксёр вернул себе титул чемпиона, после того как победил Элейдера Альвареса, а в августе защитил пояс, нокаутировав Энтони Ярда.

Сауль Канело Альварес провёл лишь один поединок в 2019 году. В мае мексиканец в объединительном бою победил Дэниела Джейкобса.

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