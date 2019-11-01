Халеп — Плишкова: прогноз Анны Чакветадзе на матч итогового турнира WTA

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Симона Халеп — Каролина Плишкова на групповом этапе итогового турнира WTA, который проходит в Шэньчжэне.
Ставка: победа Халеп за 1.70.
«Оказывается, очень медленное покрытие постелили в Китае – еле-еле отскакивают мячи.
Давайте поговорим о Симоне Халеп в очередной раз. Теперь она сыграет не со Свитолиной, которой она уступила неожиданно, а с Плишковой.
Плишковой в этом плане будет сложнее, потому что тяжеловато она двигается, не любит бегать, предпочитая сама диктовать условия игры, первой атаковать, играя в сторону, чтобы разводить соперницу по корту, чтобы контролировать розыгрыш. Есть опасения, что на этом покрытии ей будет очень сложно это сделать, хоть и есть у неё в арсенале мощная подача, которая должна спасать в решающие моменты встречи. Но всё-таки думается, что Симона Халеп должна победить», — сказала Чакветадзе.
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