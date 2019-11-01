«Металлург» Мг — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг — «Динамо» Минск.



Ставка: победа «Металлурга» минимум в 3 шайбы за 2.80.



«Вряд ли минчане могут роптать на календарь и жаловаться, что «Магнитка» не попалась им тогда, когда в невменяемом состоянии валялась на дне турнирной таблицы. Как раз тогда она им и попалась, было это аккурат в середине сентября, и тогда сябры раздели уральцев до нитки, отобрав дома оба очка и ничего не дав взамен. И вот теперь картина изменилась, причём кардинально.



У «Магнитки» — тьфу-тьфу-тьфу — всё весьма и весьма прилично. Вопрос о возвращении в зону плей-офф давно снят, и команда Ильи Петровича Воробьёва шагает по турнирной таблице, как по Бродвею, давя всех, кто попадается ей под ноги. У Минска, наоборот, всё летит в тартарары, и нынешняя плачевная серия из сплошных поражений насчитывает уже девять матчей. И нет ровным счётом никаких предпосылок, что она завершится в ближайшее время, поскольку из Магнитогорска минчанам ехать в Уфу, а там с них обдерут последние остатки шкуры.



В общем, минчан жалко. Своё у «Магнитки» они успели тяпнуть, и теперь пришло время платить по долгам. Поэтому их будут не просто обыгрывать, а закатывать под лёд, а может быть, даже и под бетонную подушку ледовой арены. И никаких шансов на спасение при нынешней игре минчан нет и в помине.



«Магнитка» победит, сделает это уверенно, конечно же, в основное время и с солидным преимуществом не менее чем в три шайбы», — сказал Лебедев.



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