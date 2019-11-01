«Зенит» — ЦСКА: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата России

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА.
Ставка: победа «Зенита» с разницей в один мяч за 3.26.
«Зенит» отлично проводит сезон демонстрирует твердое намерение сохранить чемпионский титул – после 14 туров он лидирует в таблице. Тем не менее, расслабляться команде Сергея Семака еще очень рано – «Ростов», «Локомотив» и «Краснодар» находятся в непосредственной близости, да и ЦСКА списывать со счетов еще рановато.
ЦСКА в октябре полностью провалился практически по всем фронтам – в Премьер-Лиге «армейцы» не могут победить в трех поединках кряду, да и в Лиге Европы борьба для них уже практически окончена, учитывая, что после трех туров команда Виктора Гончаренко не имеет очков. Тем не менее, в Кубке России на этой неделе ЦСКА с трудом обыграл «Уфу» и прервал неудачную серию.
«Зенит» дома в последнее время беспощаден к соперникам – голы в их ворота чемпион России забивает пачками, да и очков уже очень давно не теряет. Однако, сегодня хозяева могут столкнуться с проблемами – ЦСКА, несмотря на все проблемы, умеет «сушить» игру и обороне сегодня уделит максимум внимания, так что на разгром вряд ли стоит рассчитывать. Предлагаю поставить на победу «Зенита» в один гол с коэффициентом 3.26».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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