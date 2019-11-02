«Уфа» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч 15-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Уфа» — «Локомотив» в 15-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Локомотива» за 2.10.



«Очень интересная встреча. «Уфа» очень была близка к тому, чтобы выбить ЦСКА. А что в итоге? Сами не реализовали и тут же пропустили. Больно это ударит по морали игроков «Уфы». Явно Евсеев расстроился.



«Локомотив» не играл посреди недели, но переживал проигрыш с крупным счётом в матче со «Спартаком». Там явно повезло «Спартаку», но от этого не легче. С другой стороны, «Локомотив» помнит, что только что почти на равных играл с «Ювентусом».



Всем трудно играть в Уфе на искусственном газоне. А с наступлением холодов там совсем сложно. Созидать, что-то умное делать на таком поле чрезвычайно трудно.



Но всё-таки ставлю на «Локомотив». Победа будет трудной. Скорее всего, вообще 1:0 получится. «Локомотив» будет настроен, понимая, что команде, которая играет в Лиге чемпионов, недопустимо так крупно проигрывать, как со «Спартаком». Но раз дают больше двойки на «Локомотив», просто поставлю на «Локо» — команда свежее и более классная».

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