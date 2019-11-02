«Леванте» — «Барселона»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании

Популярный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Леванте» — «Барселона».



Ставка: ИТБ 2 мяча «Барселоны» за 1.47.



«Довольно непонятный выезд. С одной стороны, очень непростой. С другой — “Барселона” вроде бы научилась играть на выезде. В гостевой встрече с “Леванте” однажды случилось жуткое для “Барсы”: пропустили пять мячей, но это было давно. Нынешний “Леванте” очень любит и умеет хорошо играть на контратаках.

В этом матче каталонцы дадут хозяевам поля много возможностей играть в контратаку, так как все время будут владеть мячом. Сложно представить, что какой-то клуб перехватит инициативу у сине-гранатовых, так что “Леванте” будет искать счастья на быстрых выпадах к чужой штрафной после неожиданного завершения атаки со стороны действующего чемпиона страны.



Как лидеру чемпионата, как команде, которая ведёт за собой все остальные клубы, “Барселоне” необходимо выиграть. Кроме того, противостояние с “Реалом” вышло на новый уровень, так как мадридцы отстают всего на одно очко. Допускаю, что гости могут пропустить, поэтому для победы “Барсе” нужно забить как минимум два мяча.



Предлагаю задуматься над ставкой “индивидуальный тотал “Барселоны” больше 2 голов”. Если очень хочется сыграть смело, можно сыграть и И2ТБ 2,5, но на выезде у “Леванте” это не так-то просто сделать. Нападение у “Барсы” сейчас работает — Месси прекрасен, с Суаресом и Гризманном всё в порядке. Мой вариант должен зайти — ИТ2Б 2 голов. Для самых рискованных — ИТ2Б 2,5 голов».