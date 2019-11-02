«Торино» — «Ювентус»: прогноз Нобеля Арустамяна на туринское дерби в Серии А

Футбольный комментатор, спортивный журналист и главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 11-го тура Серии А сезона-2019/20 «Торино» — «Ювентус».



Ставка: обе забьют за 2.00.



«Ювентус» меняется, но всё равно есть некоторые проблемы. Команде Маурицио Сарри непросто даются победы. В прошлой встрече, с «Сассуоло», удалось выиграть лишь на последней минуте благодаря пенальти. В матче с «Торино» также будут трудности.

«Торино» также испытывает трудности. «Торино» не такой мощный, как в прошлом году, но это дерби, которое всегда принципиально как для «Торино», так и для «Ювентуса». Матч с «Ювентусом» — всегда особенный. Будет упорная встреча.



Думаю, что «Торино» сделает ставку на оборону, чтобы нейтрализовать Дибалу, Роналду, чтобы «Ювентус» испытывал трудности в этой встрече. В любом случае «Торино» также на свой гол может рассчитывать. У «Юве» есть проблемы в защите, почти в каждом матче команда пропускает.



Игра будет нервной, с ошибками, поэтому самая логичная ставка — «обе забьют». Можно рисковать и взять ничью, так как «Ювентус» неубедительно играет в последних встречах чемпионата Италии. Это уже вам выбирать. Мне ближе ставка«обе забьют», но и ничья — также вероятный исход».



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