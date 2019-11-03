«Химки» — УНИКС: прогноз Владимира Гомельского на матч Единой лиги ВТБ

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2019/20 «Химки» — УНИКС.



Ставка: меньше 156,5 очков в матче за 2.49, победа УНИКСа с форой (+9,5) за 1.75.



«Матч Единой лиги ВТБ между «Химками» и УНИКСом состоится в Химках 3 ноября. У «Химок» очень сложная неделя: два матча Евролиги и сложная встреча с УНИКСом в воскресенье. После поражения от «Црвены Звезды» в Белграде будет сложно восстановится лидерам, хотя тренер Римас Куртинайтис давал в Белграде отдыхать Шведу, Гиллу и Букеру. Ожидается, что против казанцев уже сможет играть основной разыгрывающий химчан — Йович. Напомню, в ЕЛ ВТБ «Химки» остаются единственной командой без поражений — 5 побед в пяти играх. Из легионеров пока не впечатляет атакующий защитник Бертанс, остальные играют полезно.



УНИКС имеет 2 победы и 2 поражения. Самым ярким игроком является универсальный защитник Макколлум. Заметно, что тренер Прифтис упорно работает над позиционным нападением. УНИКС прибавляет и в проценте реализации, и в создании ситуаций для атаки своим снайперам. Не хватает остроты в действиях высокорослых игроков — Тайюса и Клименко.



Прогноз: победа «Химок» с преимуществом не более 9 очков, общий тотал менее 157 очков».



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