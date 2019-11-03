Барти — Свитолина: прогноз Анны Чакветадзе на финал итогового турнира WTA

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Эшли Барти — Элина Свитолина в финале Итогового турнира WTA, который проходит в Шэньчжэне.



Ставка: тотал больше 21,5 гейма за 1.80.



«Женский финал, в котором Элина Свитолина сыграет с Эшли Барти. Очень нравится Свитолиной играть в Итоговых чемпионатах, в которых она хорошо себя чувствует и полна сил, как это ни странно, хотя уже концовка сезона. Играет она достаточно стабильно, не ошибается на задней линии и выглядит очень прилично.



Что касается Барти, то у неё были взлёты и падения на этом турнире, но она тоже хороша и будет доставлять много неприятностей Свитолиной за счёт подачи и резаного удара. Она играет в атакующем стиле, поэтому Свитолиной надо будет ещё дальше отходить от задней линии и держать оборону. Скорее всего, это будет сложный финал, где девушки сыграют больше 21,5 гейма».



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