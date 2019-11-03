«Сельта» — «Хетафе»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 12-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Сельта» — «Хетафе».



Ставка: победа «Сельты» за 2.55, «Хетафе» не забьёт за 2.70.



«Сельта» находится на краю пропасти. Три поражения подряд, всего 9 очков и всего 6 забитых мячей после 11 туров — это кошмарный результат для клуба, который потратил немало средств на усиление летом, чтобы сделать шаг вперёд. Но дела совершенно не клеятся, и можно с уверенностью сказать, что, если «Сельта» проиграет и в воскресенье, главный тренер Фран Эскриба будет уволен.



«Сельта» играет дома с «Хетафе — крепкой командой, которая в прошлом туре одолела «Гранаду» (3:1). Вообще, «Хетафе» — не подарок для любого соперника. Эта команда как никто умеет играть компактно, перекрывая все варианты развития атаки оппонента. Но сейчас есть ощущение, что «Хетафе» устал. Команда играет на два фронта, выступая в Лиге Европы, и такой график для неё совершенно непривычен, что и показывают последние результаты.



Дома «Хетафе» может победить любого, но в гостях эта команда не так опасна. Исходя из её усталости, я думаю, что в этом матче победит «Сельта», которой нечего терять и пора просыпаться. Вряд ли в поединке будет много забитых мячей, обе команды не блещут в атаке, так что можно попробовать поставить на то, что «Хетафе» не забьет».



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