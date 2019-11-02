Хорхе Масвидаль – Нэйт Диаз: прогноз Романа Мазурова на бой UFC 244 в Лас-Вегасе

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC 244 Хорхе Масвидаль (США) – Нэйт Диаз (США), который состоится 3 ноября.



Ставка: Масвидаль победит досрочно за 2.90.



«Нэйт, как и его братец Ник, не признает никаких авторитетов. Ему абсолютно все равно с кем драться, на какого выделываться. Зарубиться с командой Хабиба? Легко! Наехать на Конора Макгрегора? Проще пареной репы! И это все Нэйт и Ник Диазы. Нэйт младший из братьев, у него отличная борьба, очень хорошее кардио. Он стайер, который идет по дистанции в одном темпе. Мы помним, как он вместе со своим братцем повыделывался на Конора Макгрегора, а потом вышел и укатал его в канвас. Этого ему показалось мало, и Нэйт Диаз дал такую бучу в реванше с кровищей. Но победу отдали Конору. После этого Диаз ушел в закат на три года. Но деньги имеют свойство кончаться, и Нэйт решил вернуться в октагон. И спустя три года вышел и навесил люлей Энтони Петтису, не самому, знаете ли, слабому пацану в ростере.



Масвидаль тоже всем прекрасно известен. Мы помним его кулачные бои на заднем дворе безо всякой защиты, когда он метелил мужиков. Именно там его заприметили, и он стал профессиональным бойцом. Хорхе Масвидаль тоже за словом в карман не лезет. Все конечно ждали его боя с Леоном Эдвардсом, но сами знаете, что было потом. В своих последних двух боях Масвидаль изнасиловал Даррена Тилла и за рекордные пять секунд обесточил Бена Аскрена, вломив ему коленом в голову.



Два гангстера, два реально крутых парня, которые не стесняются говорить то, что думают, друг о друге выражаются почти уважительно. Никакого трэштока. Так что здесь мы говорим исключительно про спорт с участием двух реально брутальных мужиков. Это будет битва. Как я уже говорил, у Нэйта Диаза очень хорошая борьба. Масвидаль предпочитает решать свои проблемы в стойке равно как и его оппонент. Поэтому с точки зрения огневой мощи превосходство будет на стороне Хорхе Масвидаля. И мне кажется, что, поскольку они будут рубиться в стойке, именно Хорхе будет фаворитом и одержит победу, потому что Нэйт скорее всего в борьбу не полезет. Так что мой прогноз – победа Мосвидаля, но болеть я буду за гангстера Нэйта Диаза".

Хорхе Масвидаль — Нэйт Диаз. Прогноз: два злодея выдадут лучший бой года в UFC Уникальный пояс, два ударника и легендарный «Мэдисон Сквер Гарден». Красота!