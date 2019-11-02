Эксперты оценили вероятность удаления в следующем матче «Зенита»

В 15-м туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1). У «армейцев» отличился Никола Влашич, за сине-бело-голубых гол забил Александр Ерохин. Одним из ключевых эпизодов матча стало удаление Яки Бийола за вторую жёлтую карточку.
5 ноября на «Газпром Арене» команда Сергея Семака в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов встретится с «РБ Лейпциг». Стартовый свисток раздастся в 20:55 мск. Эксперты оценили вероятность удаления в предстоящем поединке.
Поставить на красную карточку в матче «Зенит» — «РБ Лейпциг» в букмекерских конторах можно за 4.0, что соответствует 24% вероятности. Обратный исход оценён аналитиками коэффициентом 1.25 (76%).
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