«Гранада» – «Реал Сосьедад»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 12-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Гранада» – «Реал Сосьедад».



Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 2.55.



«Встречаются клубы, которые преподнесли самый большой сюрприз на старте сезона. «Гранада» и «Реал Сосьедад» идут среди лидеров, а «Гранада» перед прошлым туром и вовсе возглавляла турнирную таблицу Ла Лиги.



Конечно, самая большая сенсация – это именно «Гранада». Этот клуб в прошлом сезоне играл в Сегунде и ворвался в Примеру на драйве и эмоциях. Но у «Гранады» слишком скромные ресурсы, чтобы продолжать играть так же весь сезон. Дальше будет гораздо сложнее, ведь первые эмоции схлынут, а соперники подберут к ней ключи.



И вот уже в прошлом туре мы увидели, как «Гранада» проигрывает «Хетафе» (1:3). Скорее всего, это начало падения. Мне кажется, что для такой неопытной команды даже одно поражение может сбить с хода. Вернуть уверенность в себе не так просто, особенно всего через три дня.



«Реал Сосьедад» гораздо сильнее «Гранады». Его взлёт более закономерен – в команде есть очень сильные игроки, включая одного из лучших в этом сезоне атакующих полузащитников Мартина Одегора, отличный тренер. У этой команды есть всё, чтобы бороться за попадание в еврокубки, и «Гранаду» эта команда должна побеждать. Даже в гостях. Поэтому мой прогноз – победа гостей».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.