«Ливерпуль» — «Генк»: прогноз Ильи Казакова на встречу Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Генк».



Ставка: «Генк» забьёт за 2.10.



«С одной стороны, всё вроде бы понятно. «Ливерпуль» сильнее. Должен выиграть уверенно.



Если посмотреть на линию букмекерской конторы «Фонбет», то несколько интересных коэффициентом на этот матч я нашёл. Во-первых, ставка на гол «Генка» с коэффициентом 2,10. «Генк» достойно смотрелся и с «Наполи», и «Ливерпулю» в первом матче смог забить. Несмотря на то что является аутсайдером, гол в среднем за матч «Генк» забивает. На гол на «Энфилде» «Генк» должен наиграть.



Думаю, что «Ливерпуль» должен забить гораздо больше, выиграет каждый из таймов. Второй тайм по голам должен быть больше первого. Это касается и матча в целом, и конкретно «Генка». Мне кажется, что именно эти ставки являются правильными и необходимыми в противостоянии «Ливерпуля» и «Генка», — сказал Казаков.



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