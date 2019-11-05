Эксперты назвали фаворита РПЛ после завершения первого круга

В Российской Премьер-Лиге завершился первый круг, командам осталось сыграть по 15 матчей. Букмекеры назвали шансы клубов выиграть турнир после половины пройденного пути.



По оценке аналитиков, больше всего шансов победить у «Зенита», который лидирует с 33 очками. Сделать ставку на команду Сергея Семака можно за 1.45. Это примерно 66% вероятности. На три очка от лидера отстают «Ростов» (12.0, 7%) и «Локомотив» (6.5, 12%).

Сделать ставку на «Краснодар», идущий на 4-м месте и отстающий от питерцев на 4 очка, можно с коэффициентом 10.0 (9%). Шансы ЦСКА, у которого на 6 очков меньше, чем у лидера, аналитики оценили коэффициентом 15.0 (6%).



Московский «Спартак», потерпевший первое поражение при Доменико Тедеско, закончил первый круг с отставанием от лидера на 15 очков. Команда занимает 9-е место. Поставить на то, что красно-белые станут чемпионами, можно с коэффициентом 250.0 (0.4%). Перед матчем против «Арсенала» шансы спартаковцев оценивались коэффициентом 150.0.



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