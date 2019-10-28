Эксперты назвали шансы «Спартака» выиграть РПЛ после разгрома «Локомотива»

Вчера в матче 14-го тура чемпионата РПЛ московский «Спартак» на выезде разгромил «Локомотив» со счётом 3:0. Это первая победа красно-белых под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско. Букмекеры оценили выше шансы москвичей выиграть чемпионат.



Поставить на победу спартаковцев в РПЛ в сезоне-2019/20 можно с коэффициентом 150.0 (0,7%). Перед матчем против «Локомотива» сделать ставку на чемпионство клуба можно было за 250.0. Сейчас у команды Тедеско 18 очков, спартаковцы отстают от лидера на 14 очков.



На первом месте в турнирной таблице «Зенит», набравший 32 очка. Сделать ставку на команду Сергея Семака можно с коэффициентом 1.47 (65%). На три очка от питерцев отстают «Ростов» (10.0, 8%) и «Локомотив» (6.5, 12%). Шансы «Краснодара», у которого 28 очков в активе, аналитики оценили коэффициентом 10.0 (8%). На ЦСКА, отстающий от лидера на 6 очков, можно сделать ставку за 15.0 (6%).



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