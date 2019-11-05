«Валенсия» — «Лилль»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» — «Лилль» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: 2 или 3 гола в матче за 1.91.



«Важная игра и для тех, и для других. Здесь лидеры «Челси» и «Аякс». У обеих команд по 6 очков. По дополнительным показателям выше лондонцы. А у «Валенсии» 4 очка. И для неё важно обыграть «Лилль», если она собирается выходить в плей-офф Лиги чемпионов. Думаю, что такие планы у «Валенсии» имеются.



Но «Лилль» — команда неуступчивая, непростая. Она сумела взять своё в домашней игре, забив в компенсированное время. Хотя по игре «Лилль» точно не должен был уступать «Валенсии». Он играл с преимуществом, но огромное количество моментов не реализовал. У «Лилля» было большое количество моментов и в Амстердаме, когда играли с «Аяксом».



Веду к тому, что «Валенсия», пропускающая регулярно, может пропустить и сейчас. В последний раз семь матчей назад «Валенсия» играла на ноль, не пропустили тогда от Бильбао.



Допускаю, что «Лилль» может забить. Но есть интересная статистическая закономерность. Мне кажется, в этом матче будет забито 2 или 3 гола. У «Лилля» из последних 13 матчей в 12 этот вариант доезжал. У «Валенсии» в последних 7 или 8 матчах 6 раз этот вариант доезжал. Варианты 1:1, 2:0, 2:1, 3:0 вполне реальны. Мне нравится эта ставка. Она может держать интригу до конца. Коэффициент — 1,91», — сказал Генич.



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