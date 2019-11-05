«Зенит» — «РБ Лейпциг»: прогноз Нобеля Арустамяна на Лигу чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 4-го тура Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Зенит» — «РБ Лейпциг».
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.82.
«РБ Лейпциг» — очень сильная команда, она это демонстрирует в чемпионате Германии и в Лиге чемпионов в том числе. «Зенит» тоже силён, но всё же спады бывают у команды Семака.
Я думаю, что это будет игра на три результата, но при этом «Лейпциг» постарается сыграть в открытый футбол, да и «Зенит» дома должен играть в похожем стиле.
Поэтому мой прогноз — обе забьют и ТБ (2,5). Я думаю, что это самый вероятный исход, учитывая все вводные, в том числе то, что питерцам нужно обязательно побеждать, чтобы себя комфортно чувствовать в борьбе за выход в плей-офф», — сказал Арустамян.
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