«Наполи» — «РБ Зальцбург»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру Лиги чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 4-го тура Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Наполи» — «РБ Зальцбург».



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 1.85.



«У «Наполи» очень плохая ситуация в чемпионате Италии, команда очень много проигрывает. В эти выходные уступила «Роме», до этого сыграла вничью с «Аталантой», и уже начинается давление на команду от руководства. Но в любом случае неаполитанцы по-прежнему сильны, и Лига чемпионов остаётся для команды важным турниром.



«РБ Зальцбург», конечно, удивляет, доказывает, что это очень приличная команда. Но, мне кажется, «Наполи» в любом случае фаворит.



В этом матче у подопечных Анчелотти есть все шансы выиграть, но австрийцы — команда атакующая. Поэтому стоит ждать яркого фестиваля атаки. Я предположу, что команды пробьют тотал 3,5 мяча, это добротная ставка», — сказал Арустамян.



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