«Зенит» — «Химки»: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/20 «Зенит» — «Химки».
Ставка: меньше 159 очков в матче за 2.75.
«Зенит» дважды подряд принимает на «Сибур-Арене» российские клубы. ЦСКА там выиграл, но без трудностей. Теперь очередь «Химок». Необъяснимый факт: «Зенит» лучше играет на выезде.
Ждём возвращения Воронова после травмы и конструктивной игры от Альбиси. На настоящий момент лишь центровые Айон и Айверсон, а также лёгкий форвард Понитка играют на высоком уровне. Американская пара защитников Ренфро и Холлинс то выглядит здорово, то проваливается. Другими словами, у «Зенита» нет стабильности.
«Химки» в прошлом туре в Белграде уступили «Црвене Звезде». Не пошла игра у лидеров, и развалилась защита. Правда, затем в Единой лиге ВТБ «Химки» дома уверенно переиграли УНИКС. Ждём возвращения основного разыгрывающего Йовича. В матче с казанцами он выглядел невнятно. У «Химок» второй показатель результативности в Евролиге — 87 очков за матч.
Тренер Римас Куртинайтис настаивает на личной защите с переключениями при заслонах. У «Зенита» есть только одна возможность набрать 80+ очков за игру: часто заставлять соперников делать неравноценные смены. Но у «Химок» опытные большие — Букер, Эванс, Йеребко и Гилл», — сказал Гомельский.
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