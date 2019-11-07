Россия — Финляндия: прогноз Александра Кожевникова на игру Кубка Карьяла

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч Кубка Карьяла Россия — Финляндия.



Ставка: победа России в основное время за 2.85.



«Я думаю, наши выиграют в одну шайбу, даже не знаю, что тут ещё сказать. Мы не знаем не только состав финнов, даже свой-то толком не изучили ещё. Тренерский штаб молчит, ничего не говорит, кто играть будет, какие сочетания. Вот мы одну игру сыграем, тогда уже и можно будет поподробнее говорить. Три матча же будет всего, после первого уже говорить легче.



Это только начальный этап Евротура, сейчас все будут вкатываться, присматриваться друг к другу. Сборные не играли без малого полгода — с чемпионата мира. Сейчас, повторюсь, первая игра, никто ничего не знает. Не знаем мы, что там у финнов будет, что у нас. Но давайте серьёзно. Команда у нас неплохая, добротная, сплочённая, так что мы должны выиграть.



Да, финны — самый неудобный наш соперник. Сколько раз мы уже от них страдали на чемпионатах, Олимпиадах, но сейчас Евротур, так что должны победить. Наши ребята явно посильнее некоторых парней из этой северной страны. Я думаю, что финны выставят свою молодёжь, попробуют её, обкатают — надо же посмотреть своих ребят, пока до следующего мирового первенства ещё далеко.



Мы же знаем своих игроков, так что давайте на нашу дружину и поставим. Страна должна быть в них уверена, так что всё будет нормально. Да, мы будем играть в гостях у финнов. Ну так это же их этап, они хозяева. И именно поэтому наши ребята будут злее, активнее. Я вот как сейчас помню — мы всегда там лучше играем, чем у себя дома, и именно в Евротурах. Финнам практически всегда проигрываем в официальных матчах, а вот в таких встречах почти всегда выигрываем, и именно там — в выездных поединках», — сказал Кожевников.

Россия — Финляндия. Прогноз: Кудашов начнёт Евротур с поражения в Хельсинки У России экспериментальный состав, а финны горят желанием выиграть домашний этап Евротура.