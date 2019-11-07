«Базель» – «Хетафе»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Лиги Европы

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Базель» – «Хетафе».



Ставка: победа «Базеля» за 2.55.



«Матч лидеров группы C: у «Базеля» – 7 очков после 3 матчей, у «Хетафе» – 6. На мой взгляд, после этого матча «Базель» практически обеспечит себе выход в плей-офф, а «Хетафе» поборется за вторую строчку с «Краснодаром».



«Базель» сильнее «Хетафе»: швейцарский клуб доказал это, выиграв две недели назад первый матч в гостях. У «Базеля» больше талантливых игроков (назовём хотя бы Джаку и Фрая), длиннее «скамейка» и больше опыта игры в Европе.



«Хетафе» – крепкая, работящая команда без звёзд, прыгнувшая выше головы в прошлом сезоне. Но ей сейчас очень тяжело играть одновременно в Ла Лиге и в Лиге Европы. Для игры на два фронта у неё нет кадровых ресурсов, слишком короткая «скамейка», а также нет опыта игры в таком режиме. Команда уже устала.



Поэтому мой прогноз на эту игру – победа «Базеля», а «Хетафе» не сможет забить», — сказал Гратакос.



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