Россия — Финляндия: прогноз Максима Лебедева на Кубок Карьяла

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Карьяла Россия — Финляндия.



Ставка: победа Финляндии минимум в 2 шайбы за 3.45.



«Сегодня к нам приходит Евротур, а точнее, Кубок Карьяла, а еще точнее – стартовый матч нашей как бы главной сборной на этом турнире и в международном сезоне в целом. Который впервые за четверть века этого турнира остается совершенно неокученным со стороны отечественного телевидения. То есть от слова «вообще». И ладно, что его не показывает Первый канал. Константин Львович Эрнст, как мы давно знаем, при слове «спорт» начинает жутко ругаться, при слове «хоккей» даже матом, и родной Кубок Первого канала, который полностью оплачивает, норовит запихнуть на 25-й час ночи. А вот отсутствие матчей сборной в линейке каналов «Матч-ТВ», где этих каналов как у барбоски блох, видится уже определенным демаршем. Потому что Евротур хоть где-то показывали даже тогда, когда весь наш хоккей сбежал за океан, а сейчас вдруг перестали. Как говорил Винни-Пух: «Это ж-ж-ж неспроста».



А может быть, на «Матче» понимают, как понимаю я, что нынешней сборной ловить нечего даже на Евротуре. По крайней мере, с нынешним тренерским штабом, уже зарекомендовавшим себя фабрикой мягких игрушек в одном питерском клубе. Как говорил на итальянском языке в одном из номеров «Ералаша» покойный Евгений Моргунов: «Мамма миа! Нам нужны укротители, а присылают детей». Другое дело, что укротители не нужны в СКА, там они противопоказаны, а страдать от этого вынуждена сборная. И страдать и мучиться она начнет уже сейчас.



Финны давно уже не заморачиваются домашними этапами Евротура, выставляя на них сверхэкспериментальные сборные. Вот и сейчас будет 11 игроков КХЛ и столько же ноунеймов. А какие у «фиников» ноунеймы, мы уже поняли по последнему чемпионату мира, где они засушили сперва нас, а потом и канадцев, притом что у нас сборная была ого-го.



В общем, ничего хорошего от первого матча нашей сборной лично я не жду. Мне кажется, что сборная Суоми нас умоет, и правильно сделает. Счет будет достаточно скромный, но вполне с хозяйским преимуществом в пару шайб и, конечно, в основное время. В принципе, так нам и надо», — сказал Лебедев.



Россия — Финляндия. Прогноз: Кудашов начнёт Евротур с поражения в Хельсинки У России экспериментальный состав, а финны горят желанием выиграть домашний этап Евротура.