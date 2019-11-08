«Виллербанн» — ЦСКА: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/20 «Виллербанн» — ЦСКА.



Ставка: меньше 151 очка за 2.80.



«У хозяев 3 победы в 6 турах, все они одержаны дома. «Виллербанн» набирает чуть менее 70 очков за матч. Тренер Звездан Митрович поставил очень добротную оборону. Полевые игроки могут защищаться сверхагрессивно, так как за их спинами есть специалисты по подстраховке — Тонье Джекири и Исмаэль Бако. Говоря о защите «Виллербанна», я бы выделил игроков сборной Франции разыгрывающего Эдвина Джексона и легкого форварда Шарля Кауди. Хорош и Антуан Дио.



ЦСКА потерял Уилла Клайберна. На Никиту Курбанова и Дэррана Хиллиарда ложится дополнительная нагрузка. Правда, весьма возможно, что на площадку наконец-то выйдет центровой Коста Куфос. В любом случае опекать нигерийца Тонье Джекири будет трудно. Он очень атлетичен, и ему отдают мяч на границе «краски», откуда он начинает обыгрыш 1 в 1. Нельзя забывать о том, что в «Виллербанне» есть отличные снайперы-«дальнобойщики»: латыш Рихардс Ломажс, американец Джордан Тэйлор и француз Ливио Жан-Шарль», — сказал Гомельский.



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