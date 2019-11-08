«Норвич» — «Уотфорд»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона 2019/20 «Норвич» — «Уотфорд».



Ставка: ничья за 3.55.



«Играют худшие команды Англии в настоящий момент. У «Уотфорда» катастрофическая серия без побед. У «Норвича» домашняя серия ничуть не лучше, как и выездная тоже. Здесь можно предположить всё что угодно. Команды, которые суммарно по два гола в последних матчах забили, могут и ни разу не отличиться или же устроить голевой фейерверк, потому что им просто нечего терять. Давно не забивал Пукки — открытие сезона.



В общем, проблем миллион, и достоинств особенных не видно. Понятно, что, скорее всего, будет низ. Эта ставка выглядит верной. Опять же, на мой взгляд, это самый непредсказуемый матч тура. Я бы попробовал сыграть на ничью, потому что не было достаточно давно ничейных результатов. Здесь исключительно по наитию. На ничью высокий коэффициент — выше, чем на победу каждого из клубов.



Мой прогноз — ничья и низовой матч. Если совсем быть рискованным человеком, можно поставить на то, что не будет забито ни одного гола. Такое тоже возможно, хотя для сегодняшнего английского сезона это не свойственно», — сказал Казаков.



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