«Реал Сосьедад» – «Леганес»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 13-го тура Ла Лиги сезона-2019/20 «Реал Сосьедад» – «Леганес».
Ставка: «Реал Сосьедад» выиграет и не пропустит за 2.50.
«Реал Сосьедад» – главное открытие сезона. Команда идёт третьей и показывает настолько зрелую игру, что вполне может и дальше бороться за высокие места. Атакующий блок Виллиан Жозе – «Порту» – Микел Ойярсабаль – Мартин Одегор – один из самых ярких в Ла Лиге.
Команда на подъёме и крайне мотивирована – когда всё получается, хочется выигрывать каждый матч.
«Леганес» в нынешнем состоянии не представляет собой опасности для «Сосьедада». Он идёт последним в таблице заслуженно – пока это худшая команда лиги. На мой взгляд, у «Леганеса» очень мало шансов остаться в Примере на следующий год. В команде нет игроков, которые могли бы делать результат, и очень ограниченная «скамейка».
Поэтому хозяева не испытают проблем. Мой прогноз – сухая победа «Сосьедада» как минимум в два мяча», — сказал Гратакос.
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